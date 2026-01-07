ガンバ大阪とヒュンメルは7日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」のユニフォームを発表した。フィールドプレーヤー1stは青と黒を用いた特殊なストライプ柄のユニフォーム。クラブは公式サイトで「ガンバ大阪の象徴でもあるストライプを再解釈」とし、次のように説明している。「ヒュンメルを代表するシェブロンラインを掛け合わせた新しいストライプを縦に走らせました。長さが異なるラインを組み合わせ、細