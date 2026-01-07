高知ユナイテッドSCは7日、トップチームスタッフの交通事故について報告した。クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは5日の19時30分頃で、場所は高知市新本町交差点付近。トップチームスタッフが運転する車両が信号待ちで停車していたところ、後方から来た車両に追突されたという。事故発生後は速やかに警察や関係各所に連絡をして対応。双方ともに大きな怪我はないとしている。クラブは「今回の件につきましてご報告