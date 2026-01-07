建物に衝突したリムジンバス＝7日午後10時16分、神戸市中央区7日午後8時40分ごろ、神戸市中央区小野浜町の国道で、関西空港発神戸三宮行きリムジンバスが走行中、歩道に乗り上げ検査会社の建物に衝突した。市消防局などによると、乗客14人のうち8人と50代の男性運転手1人の9人が負傷、20〜50代の乗客の男女4人と運転手の計5人が病院に搬送された。いずれも意識はあるという。兵庫県警が事故の原因や経緯を調べている。運行して