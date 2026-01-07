７日午後５時２５分頃、大阪府岸和田市宮本町の路上で、交通違反の取り締まり中だった岸和田署の男性署員（３１）に向かって車が突進し、署員をボンネットに乗せたまま走行。約７００メートル先で振り落として逃走した。署員は手足を打撲するなどの軽傷を負った。同署によると、車を運転していたのは５０歳代とみられる男。「岸和田駅前通商店街」の通行禁止の道路を走り、署員が停止させようとしていたという。同署は殺人未遂