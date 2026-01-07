ベネズエラ情勢で新たな動きです。アメリカメディアはさきほど、アメリカ軍がロシア船籍のタンカーをだ捕したと報じました。このタンカーは、ベネズエラに向かっていたところをアメリカ軍が追跡していたものですが、ロシアはだ捕に反対していて、両国の緊張が高まる恐れがあります。