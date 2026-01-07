アラスカ航空は、ボーイング機110機を発注した。ボーイング737-10型機105機と、ボーイング787-10型機5機を確定発注する。さらにボーイング737-10型機は最大35機のオプションも有している。ボーイング737-10型機の発注は、他機種への発注変更もできる。2035年にかけて受領を予定している。アラスカ航空の国内線、国際線ネットワークの拡大に向けた長期計画の一環となるもので、発注は過去最大規模となる。現在、ボーイング737型機を