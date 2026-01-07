西武のドラフト６位・川田悠慎外野手（２３）＝四国銀行＝が７日、四国銀行への愛たっぷりに埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。入寮に際し持参したのは、四国銀行野球部監督・亀岡洋介氏の顔写真とともに名言や口癖が記されたＬＩＮＥスタンプ。昨年１１月に行われた社会人野球の日本選手権出場が決まった際に「監督への感謝を忘れないように」とチーム全員で作成した。川田のお気に入りは「四国の野球は変わり始めている