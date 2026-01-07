◆Ｕ―２３アジア杯▽１次リーグ第１戦日本５―０シリア（７日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表ＭＦ佐藤龍之介が２ゴール２アシストの大活躍で、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯初戦シリア戦の５―０での快勝発進に大きく貢献した。まずは前半１０分。左サイドの裏のスペースに抜け出してボールを受けると、エリア内に上がってきたＭＦ大関友翔（川崎）へパスを送る。大関は冷静に相手を交わしてゴール左へ右足シュートを