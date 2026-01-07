プリンス・ホールディング・グループのチェン会長（同社ホームページから）アジア最大級の国際詐欺組織とされるカンボジアの華人系企業「プリンス・ホールディング・グループ」のチェン・ジー会長が6日、中国政府からの要請でカンボジアの捜査当局に拘束された。会長の身柄は7日、航空機で中国に移送された。カンボジア政府関係者への取材で分かった。会長は、大規模な投資詐欺や資金洗浄など国際的な犯罪に関与したとして米国