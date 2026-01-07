神戸市中央区で、空港リムジンバスが建物に衝突する事故がありました。乗客ら9人がけがをしています。事故があったのは神戸市中央区の国道で、7日午後8時40分ごろ、バスの乗客から「大型バスが歩道に乗り上げ、建物に接触し停止。運転手が動けない」と消防に通報がありました。警察によりますと、関西空港から神戸三宮駅に向かっていたリムジンバスが、道路の右側の建物に衝突したということです。この事故でけがをした乗客ら9人の