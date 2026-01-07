オウム真理教の後継団体主流派「Ａｌｅｐｈ（アレフ）」の札幌市内の拠点施設で違法に教団活動をしたとして、北海道警は７日、４０〜６８歳の信者の男女６人を団体規制法違反容疑で札幌地検に書類送検した。発表によると、６人は昨年２月８日夜、公安審査委員会から居住目的以外での使用が制限されている同市白石区の「白石施設」で、今後の活動方針を話し合うなどの教団活動を行った疑い。６人は当時同施設に居住し、うち５人