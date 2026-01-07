韓国の7人組グループ・BTSのJiminさん（30）のソロ曲『Filter』が、音楽ストリーミングサービスSpotifyで、累計再生数5億回を突破しました。（1月4日付のチャート基準）楽曲『Filter』は、2020年2月にリリースされたアルバム『MAP OF THE SOUL:7』の収録曲でJiminさんのソロ曲。人々が自分を見る視線や先入観など、『Filter』という言葉が持つ多様な意味を引用し、人々に常に新しく魅力的な姿を見せたいという思いが込められている