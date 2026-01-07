7日夜、山形県飯豊町で住宅1棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。7日午後8時すぎ、飯豊町手ノ子の住宅から「1階の風呂場付近で炎が見える」と119番通報がありました。消防によりますと、火はおよそ2時間50分後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が焼けました。この家は2人暮らしですが、けが人はいないということです。警察と消防が焼失面積や出火原因などを調べています。火事の影響で、現場付近の国