◆Ｕ―２３アジア杯▽１次リーグ第１戦日本５―０シリア（７日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の初戦でシリアと対戦し、５―０で快勝発進を決めた。立ち上がりから前線からの激しいプレッシャーをかけて押し込むと、前半１０分。左サイドでボールを受けたＡ代表経験者のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が、エリア内に上がってきたＭＦ大関友翔（川崎）へパスを送ると、大関が冷静に相手を