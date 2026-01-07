俳優の成宮寛貴さん（43）が7日、都内で開催された主演舞台『サド侯爵夫人』の公開ゲネプロと初日前会見に、共演する東出昌大さん（37）らとともに出席。12年ぶりとなる舞台出演への思いを明かしました。舞台は三島由紀夫さんの戯曲『サド侯爵夫人』を演出家・宮本亞門さん（68）が演出。18世紀フランスを舞台にサド侯爵を巡る6人の女性たちの物語で、6人の女性を男性キャストが演じます。成宮さんはサド侯爵を待ち続ける妻・ルネ