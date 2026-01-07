1月14日(水)「上田と女が吠える夜」長女＆末っ子 生まれ順で大激論SP3人きょうだいの末っ子 出川哲朗も参戦！ 責任感が強く面倒見がいいイメージの「長女」自由奔放で甘え上手なイメージのある「末っ子」生まれ順と性格に関係はあるのか？幼少期のエピソードとともに大激論！▼先に生まれた方が偉い？王様長女でも末っ子相手の恋愛は…川田裕美の独特な持論▼マキシマム ザ ホルモン ナヲの仮説「第一子は猫舌が多い」スタジ