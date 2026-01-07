「妊娠させたので示談金が必要」などとウソの電話をかけ、現金をだまし取ったとして、去年5月に逮捕された準暴力団「打越スペクター」OBグループのメンバーとみられる男性3人について、東京地検は6日付で不起訴処分としました。東京地検は「捜査を尽くしたが、公判で適正な判決を得られるか慎重に判断した結果」としています。