【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比25銭円高ドル安の1ドル＝156円38〜48銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1681〜91ドル、182円76〜86銭。昨年12月の米雇用統計の発表を9日に控えて、様子見ムードが強く値動きは限られた。