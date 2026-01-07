Image: joshimerbin / Shutterstock.com 映画『ドント・ルック・アップ』で地球が滅亡したのは、地球に向かって飛んでくる小惑星を破壊しようとしていたのに、巨大IT企業のCEOが「レアメタルを採掘して大儲けしよう」と言い出したからでした。科学を軽視した資本主義と、意思決定の歪みが招いた笑えない結果。現実社会ではバランスを保ちながら、もっと上手くやってほしいと思ったものです。