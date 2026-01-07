佐藤龍之介がU-23シリア代表戦で2ゴール2アシストU-23日本代表は1月7日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの初戦でU-23シリア代表と対戦し、5-0で快勝した。今大会で背番号10を背負うMF佐藤龍之介（FC東京）が5得点のうち4得点に関与する活躍を見せ、2ゴール2アシストの圧巻のパフォーマンスで勝利に大きく貢献した。前目の中盤の位置で先発出場した佐藤は、前半10分にさっそく結果を残す。DF梅木怜のスル