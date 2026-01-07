Ｊ１町田の原靖フットボールダイレクター（５８）が７日、町田市内で取材に応じ、２月に開幕する特別大会「百年構想リーグ」のチーム体制について語った。昨季からの加入は期限付き移籍から復帰したＦＷエリキ（神戸）、ＭＦバスケスバイロン（栃木Ｃ）と、現在開催中の高校サッカーで４強に進んでいる神村学園のＦＷ徳村楓大の計３人。昨オフはＦＷ西村拓真、ＤＦ岡村大八、ＭＦ前寛之。２年前はＤＦ昌子源、ＧＫ谷晃生ら大物