札幌・東警察署は2026年1月7日、札幌市東区に住む会社員・稲垣倫央容疑者（37）を住居侵入と不同意性交の疑いで逮捕しました。稲垣容疑者は2025年11月、札幌市東区の50代女性の部屋に侵入し、女性にみだらな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、稲垣容疑者は女性が就寝中に無施錠の玄関ドアから侵入して、犯行後も玄関から逃走しました。防犯カメラの捜査などから稲垣容疑者が浮上し逮捕に至りました。女性との面識