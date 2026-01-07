?ミスター女子プロレス?神取忍率いるＬＬＰＷ―ＸのＮØＲＩ（２７）とみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が７日の神田明神ホール大会で初共闘を果たした。同団体初参戦のＭＩＲＡＩとは２０２４年夏にマリーゴールドのシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」で初対戦し時間切れドローとなった過去がある。この日２人は、先月電撃復帰を果たしたマーベラスの凛＆Ｔ―ＨＥＡＲＴＳの叶ミクと対戦した。パワーが武器の