元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーの小島奈津子（５７）が「好きなものだけ作りました」と紹介した手作りおせちが本格的すぎる！と話題となっている。４日付のインスタグラムには栗きんとん、お煮しめ、くわいのうま煮、美しく照りのある黒豆など、高級料亭とみまごう美味しそうなおせちがずらり。ほかにも「魚料理のプロに教えてもらった」という海老の南蛮漬け、伊達巻も「最高に美味しく仕上がった！」と自画自賛