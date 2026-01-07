福井県の杉本達治前知事（６３）が県職員へのセクハラを認めて辞職した問題で、県は７日、特別調査委員の報告書を公表した。杉本氏が女性職員４人に送ったＬＩＮＥやメールなど約１０００通をセクハラと認定。脚や尻を触るなど身体的接触の被害申告が３件あったことを明らかにした。被害は昨年４月、外部相談窓口への通報で発覚し、同年９月以降、弁護士３人が特別調査委員として全職員約６０００人を調査。通報者に加え、詳細