米ＡＤＰ雇用増は４．１万人、市場は反応薄＝ＮＹ為替 １２月米ＡＤＰ雇用統計は４.１万人の雇用増だった。市場予想は５万人増。前回１１月は３．２万人減から２．９万人減へと小幅に修正された。市場はほぼ想定内の結果としてほとんど反応していない。米１０年債利回りはロンドン市場からの流れに沿って4.13％付近へと小幅に低下。ドル円は156.50付近から156.40付近へと小幅に低下。 USD/JPY156.41EUR/USD1.1688E