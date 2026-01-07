サントスは6日、ブラジル代表FWネイマール(33)との契約を2026年末まで延長したことを発表した。ネイマールは昨年1月、アルヒラル(サウジアラビア)からプロキャリアを始めた古巣サントスに復帰加入。同年11月に内側半月板を損傷しながらもプレーを続けると、出場したラスト4試合で5ゴール1アシストの活躍を見せ、チームを2部降格の危機から救った。最終節の試合後には膝の手術を受けることを告白。そして昨年12月22日、クラブ