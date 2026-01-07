静かにしてくれない？▶▶この作品を最初から読む同じマンションに暮らすふたりのママ、サヤカとエミ。サヤカの上の階にエミが引っ越してきて、同じ歳の娘がいることから仲良くなっていきます。SNSで家族の投稿を続けるサヤカは、イケメン夫と聞き分けの良い長女ミレイ、そして生まれたばかりの長男レンの4人家族。一方、エミは優しい夫と、明るい娘リコの三人家族。近所の実家から時折お裾分けをもらうことも。一見幸せ