タレント・女優で映画コメンテーターのLiLiCo（55）が7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」世界から見た日本ってどんな国？SP（後9・00）に出演。日本のサウナに対し疑問を呈した。この日は25カ国出身の女性がスタジオに集合。家族でお湯を換えないで同じお湯につかったり、温泉に裸で入ることが理解できないという中、北欧出身者はサウナ文化があるため、割と抵抗がないと発言。スウェーデン出身のLiLiCoは「日本の