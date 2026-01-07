オリックスの吉田輝星投手（24）が7日、自身のインスタグラムを更新。女優・佐々木希（37）らとの秋田県人会集合ショットを公開した。「遅れましたが、明けましておめでとうございます!今年の目標 大復活!!ってことでリハビリを完了させて一試合で多く投げて日本一になれるよう開幕まで過ごしたいと思います」と新年の決意をつづった吉田。「年末年始は秋田でまったりしてました」と故郷秋田で過ごしたことを明かし、「県人