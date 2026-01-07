女優の畑芽育（23歳）が、看護師の転職支援サービス「看護 roo! 転職（カンゴルー転職）」の新CMに出演。1月5日より放映を開始した。今回のCMは、看護師役を演じる畑芽育と、患者役を演じる内田煌音が、「カンガルー」と「看護 roo! 転職」の豆知識を互いに披露しあい、「そうなの！？」と驚くリアクションが印象的なシリーズ。全3バージョンで、それぞれ豆知識の内容が異なり、看護師に教えたい、「看護 roo! 転職」の便利さをユ