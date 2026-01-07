東シナ海における資源開発をめぐり、中国が移動式の掘削船を活動させたとして、外務省が2日、中国側に抗議していたことが分かりました。東シナ海のガス田開発をめぐっては、2008年に日本と中国が共同開発することで合意しましたが、交渉が中断した後も、中国側が一方的に開発を進めていることが確認されています。政府関係者によりますと、今月2日、日中中間線の中国側の海域で、中国の移動式掘削船が停まって固定されたことを受け