◇U23アジア杯サウジアラビア大会B組第1節日本5―0シリア（2026年1月7日ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会に出場中のU―23日本代表は7日、グループリーグ初戦でシリアと対戦。5―0で快勝した。前半10分、左サイドからカットインしたMF佐藤龍之介（FC東京）のパスを中央で受けたMF大関友翔（川崎F）が巧みに相手DFをかわしてシュート。幸先良く先制点を奪った。後半21分には佐藤が左足で追加点。同30分に