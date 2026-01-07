大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月７日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦でシリア代表と対戦した。10番を背負う佐藤龍之介やキャプテンの市原吏音らが先発。日本は立ち上がりから押し込むなか、10分に先制に成功する。敵陣ボックス内で佐藤のパスを受けた大関友翔が相手DFを見ながら、タイミングをずらして右足のシュートを突き刺した。25分には、左サイドでボールを受けた横