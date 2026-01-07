タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で正月に東京ディズニーリゾートを訪れた際の様子を報告した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を公開この日、川崎は「新年初のディズニーへ ディズニー詣だよ」と切り出し、家族でパークを訪れたことを報告。コーディネートについて「ZARA×Disneyのプルートコーデで合わせてみたの」と明かし、次女についても「グーちゃんもプルート めちゃかわいい〜」と写真