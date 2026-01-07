中部電力浜岡原子力発電所の再稼働審査を巡る問題で、原子力規制委員会が中部電力本店への立ち入り検査を行う方針を示しました。原子力規制委員会 山中伸介委員長：「審査そのものを全て見直す必要があると考えています。立ち入り検査を行う方法に決定されると予想されます」7日に開かれた原子力規制員会の会議のあと、山中委員長はこのように述べ、浜岡原発の再稼働に向けた審査のやり直しに加えて、中部電力本店への立ち入り