俳優の南沙良さん（23）が6日、出演する映画の完成披露上映会に登場。2026年の抱負を明かしました。南さんが出口夏希さん（24）とW主演する映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（1月16日全国公開配給：カルチュア・パブリッシャーズ）。青春小説が原作で、女子高校生たちによる禁断の課外活動を描いた作品です。上映会には、2人のほかに主要キャストの吉田美月喜さん（22）、羽村仁成さん（18）、児山隆監督が登壇しました。