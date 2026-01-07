【モデルプレス＝2026/01/07】ONE N’ ONLY・草川直弥が7日、都内で開催されたドラマフィル「本命じゃなきゃよかったのに」（8日スタート／毎週木曜深夜1時29分〜）第1話先⾏上映＆トークイベントに、W主演の樋口日奈、池⽥匡志、共演の⽔⼾由菜とともに出席。撮影期間中の出来事をを振り返った。【写真】ワンエン草川直弥“奇跡の1枚”◆樋口日奈＆池田匡志W主演「本命じゃなきゃよかったのに」本作は、