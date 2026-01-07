俳優・星田英利が７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。偶然の出会いを明かした。「飛行機の隣の席が読売ジャイアンツの大砲、砂川リチャード選手」と書き始め、巨人・リチャード内野手との遭遇を明かした星田。「乗った時に気付いたのだけど、いつもの人見知りが出たのと、僕を知ってくれていないかもしれないし。フライト中は、ずっと寝てらしたのですが、脚も伸ばさずにあの超デッカイ身体を折りたたんで。多分、窓際の僕