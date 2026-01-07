サッカーのJ1川崎フロンターレは7日、川崎大師で必勝祈願を行い、MF脇坂泰斗（30）がリーグMVPを目標に掲げた。昨年まで6年連続でリーグ優秀選手、2021〜23年にベストイレブンに選ばれているが「MVPは取ったことがない。自分が取る活躍ができると、チームも優勝に近づけると思う。そこを目指して頑張りたい」と強調。川崎Fとしては創立30周年の重要な一年を迎え「節目の年にプレーできるのはうれしい。特別な年にできるように