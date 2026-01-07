7人組ガールズグループ・HANAの楽曲『Blue Jeans』が、7日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、累積再生数2億回を突破しました。今回、『Blue Jeans』は週間再生数586.3万回を記録。これにより、累積再生数が2億402.0万回となり、2億回を突破しました。累積再生数の2億回突破は『ROSE』に続き、自身通算2作目となりました。また、『Blue Jeans』は、2025/7/28付の『オリコン週間ストリーミングランキング』に初登場