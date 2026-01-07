「日本維新の会」で政調会長を務めた元参院議員・音喜多駿氏が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「チームみらい」の安野貴博党首が、自身の保有株数を訂正した件について言及した。25年7月の参院選で当選した125人の資産報告書が5日、国会議員資産公開法に基づき公開された。安野氏は4銘柄計68万4865株の株式の保有を報告していたが、Xを通じ「正しくの株数は下記となります。AMZN ４４０株NVDA１２００株MSFT１７０株