歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）中村壱太郎（35）親子が7日、大阪松竹座で大阪国際文化芸術プロジェクト「壽初春歌舞伎特別公演」の初日を迎えた。5月の公演をもって閉館が決まっている大阪松竹座での最後の初春歌舞伎公演。昼の部は「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）車引」「祇園祭礼信仰記（ぎおんさいれいしんこうき）金閣寺」「らくだ」、夜の部は「女鳴神」「仮名手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら）