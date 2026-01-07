守るべき当たり前のルールを、なぜか夫は平気で破る。それは単なる価値観のズレでしょうか？今回の投稿者さんは、旦那さんの一般常識の欠ける行動に日々悩まされています。『旦那に一般常識がないと感じます』優先駐車場に駐車する、シートベルトは非着用、スーパーでいらなくなった商品をそのへんに放置する、そして飲食店で靴を脱いで片方の足を椅子に乗せる……。指摘すれば旦那さんからは屁理屈で言いくるめられ、「偽善者ぶ