明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆孤独を感じやすい日です。周りに取り残されたような、寂しい気持ちになってしまうかも。今日は無理して会話をする必要はありません。B型の運勢……★★★★☆友情が盛り上がる暗示。お腹を抱えて笑う事も多いでしょう。今日はべたべたするくらいの付き合いでよし。旅行の計画を立てるのにも最適な日です