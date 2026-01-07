バスケットボール男子の天皇杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）は7日、国立代々木競技場などでファイナルラウンド2回戦が行われ、2連覇を狙う琉球、前回準優勝のA東京、A千葉などBリーグ勢8チームが準々決勝に進んだ。琉球はBリーグ2部の横浜EXを73―66で辛くも退け、A東京は富山を89―79で下した。A千葉は島根を78―62で破り、初の8強入り。昨季Bリーグ王者の宇都宮や千葉J、群馬、三遠、三河も