俳優のファーストサマーウイカ（35）が7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」世界から見た日本ってどんな国？SP（後9・00）に出演。スポーツ選手などに「頑張れ」の意味で声を掛けていた言葉が、外国では違う意味に取られると聞き驚いた。この日は25カ国出身の女性がスタジオに集合。ウイカは「“頑張れ〜！”って“ファイト！”だと思っているんですけど違うんですか？」と聞くと、英国出身の女性は「“ファイト！”は