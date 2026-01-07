【モデルプレス＝2026/01/07】女優の樋⼝⽇奈、俳優の池⽥匡志が7日、都内で開催されたドラマフィル「本命じゃなきゃよかったのに」（8日スタート／毎週木曜深夜1時29分〜）第1話先⾏上映＆トークイベントに、共演の草川直弥、⽔⼾由菜とともに出席。樋⼝が撮影期間中の過ちを告白した。【写真】“大人の泥沼恋愛”描く話題作に出演する人気キャスト◆樋口日奈＆池田匡志W主演「本命じ