◆全国高校ラグビー最終日桐蔭学園３６―１５京都成章（７日・花園ラグビー場）桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６―１５で下し、史上６校目となる大会３連覇。関東勢では最多となる６度目の優勝を果たした。フッカー堂薗尚悟主将（３年）は「この日に勝つために、苦しい練習もしてきたので。勝って優勝できたことが、本当にホッとしています」と、白い歯をこぼした。“氣合”の決勝戦だった。堂薗は５日の準