【その他の画像・動画等を元記事で観る】 東京スカパラダイスオーケストラが、1月9日に配信リリースする“VS.シリーズ”(ヴァーサス・シリーズ）第5弾のゲストアーティストとして、アイナ・ジ・エンドを迎えることを発表した。 ■アイナ・ジ・エンドが全身で奏でる中毒性のあるラップパートにも注目 “VS.シリーズ”とは「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプ